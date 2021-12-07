***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 13:24
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PPB) Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981493
BIST
16:461.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 51,86
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.980
En Düşük
1.943
16:4613,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1030
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:4615,4122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1676
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:46780,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -9,18
|Açılış
|: 780,09
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PKENT
|5.418,60
|6.288.593
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.209.518
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.491.636
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|523.659.195
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.033.867.217
|% 9,97
|
|GARAN
|11,88
|2.360.073.190
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,63
|2.153.139.941
|% 3,55
|
|ASELS
|23,14
|1.912.510.790
|% 2,66
|
|THYAO
|19,28
|1.681.326.388
|% 3,16
|
|SISE
|14,67
|4.033.867.217
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|978.552.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|592.457.683
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|523.659.195
|% -9,80
|
|ODAS
|1,66
|380.438.847
|% 0,61
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6867
|13,6959
|% -0,74
|
|Euro
|15,3890
|15,4122
|% -1,08
|
|Sterlin
|18,0516
|18,1421
|% -1,01
|
|Frank
|14,7089
|14,7975
|% -0,94
|
|Riyal
|3,6389
|3,6571
|% -0,75
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,20
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|5.182
|5.260
|-42,00
|
|Tam
|5.148
|5.279
|-50,42
|
|Yarım
|2.488
|2.554
|-24,39
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|1,73
|