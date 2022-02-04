***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2022 11:13
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PPB Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999447
BIST
17:231.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
17:2313,5451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0246
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
17:2315,4959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0334
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
17:23784,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,11
|Açılış
|: 784,74
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.465.229
|% 9,99
|
|HURGZ
|2,21
|58.817.817
|% 9,95
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.307.097
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,79
|86.472.644
|% -6,00
|
|KLGYO
|1,64
|31.765.994
|% -5,75
|
|THYAO
|26,84
|2.137.395.123
|% -0,67
|
|YKBNK
|4,09
|1.695.964.927
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,18
|1.234.440.535
|% -0,45
|
|SASA
|47,16
|775.026.123
|% 1,73
|
|TOASO
|83,15
|771.818.840
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,09
|1.695.964.927
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,36
|300.229.125
|% -0,84
|
|KRDMD
|11,18
|1.234.440.535
|% -0,45
|
|ODAS
|1,31
|136.106.036
|% -1,50
|
|TSKB
|1,53
|158.110.960
|% -1,92
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5391
|13,5423
|% -0,20
|
|Euro
|15,4897
|15,4998
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,2668
|18,3584
|% -0,64
|
|Frank
|14,6037
|14,6917
|% -0,41
|
|Riyal
|3,5991
|3,6171
|% -0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-1,76
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|5.199
|5.278
|-23,00
|
|Tam
|5.172
|5.306
|-22,20
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|-10,74
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|-5,37
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,90
|92,90
|1,79
|
Seans Raporu
17:21
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