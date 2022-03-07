***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 18:00
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (PPB) Portföy Dağılım Raporu_022022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007909
BIST
17:441.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:4414,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1274
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:4415,6606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0846
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:44912,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 13,30
|Açılış
|: 912,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:44
|PETUN
|24,26
|87.563.305
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.101.067
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.343.182
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.840.166
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|SANEL
|8,01
|10.439.800
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|10.817.897
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.320.986
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.458.374
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.432.462
|% -9,69
|
|KRDMD
|14,35
|4.678.159.231
|% 6,14
|
|THYAO
|25,82
|3.626.571.120
|% 2,06
|
|EREGL
|34,78
|2.732.221.291
|% 2,29
|
|GARAN
|11,77
|1.707.915.872
|% -0,68
|
|ASELS
|24,38
|1.544.419.178
|% 0,74
|
|KRDMD
|14,35
|4.678.159.231
|% 6,14
|
|EKGYO
|2,09
|539.710.576
|% 2,45
|
|ODAS
|1,35
|328.173.895
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|626.824.347
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|624.480.526
|% -0,27
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3371
|14,3416
|% 0,90
|
|Euro
|15,6305
|15,6606
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,8313
|18,9258
|% 0,29
|
|Frank
|15,4383
|15,5313
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8081
|3,8272
|% 0,81
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|17,20
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,93
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|121
|121
|2,91
|
Seans Raporu
17:44
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