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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.07.2022 12:37
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağlım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041485


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BIST USD EURO ALTIN
13:072.405
Değişim :  -0,06% |  -1,47
Açılış :  2.418  
Önceki Kapanış :  2.406  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 10,37 9.744.088 % 9,04  
IMASM 56,45 12.891.109 % 7,73  
UFUK 65,40 471.479 % 7,30  
RTALB 6,81 48.521.293 % 6,57  
CANTE 42,58 27.379.917 % 6,45  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 16,9746 16,9822 % 0,93  
Euro 17,4769 17,4963 % -0,23  
Sterlin 20,3685 20,4707 % 0,41  
Frank 17,5283 17,6339 % 0,63  
Riyal 4,5092 4,5318 % 0,96  
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13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -5,75  
Altın Gr. 984 984 6,23  
Cumhuriyet 6.573 6.672 33,00  
Tam 6.576 6.655 29,00  
Yarım 3.219 3.254 14,00  
Çeyrek 1.612 1.627 8,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,86 -0,13  
Gümüş Gr. 10,82 10,84 0,03  
B. Petrol 112 112 -1,15  
Seans Raporu 13:06
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