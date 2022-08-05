***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 17:54
aporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PPB Portföy Dağlım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052449
BIST
17:562.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 24,96
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
17:5617,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:5618,2675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1068
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:561.025,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.025,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KONTR
|172,70
|548.065.649
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.853.667
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.602.157
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.786.805
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|114.715.710
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|933.920.201
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.137.109
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,28
|41.470.536
|% -9,23
|
|OZKGY
|7,29
|46.505.404
|% -7,37
|
|THYAO
|58,10
|5.358.837.137
|% 5,06
|
|AKBNK
|9,41
|2.480.084.838
|% 3,29
|
|YKBNK
|5,25
|2.296.151.108
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,50
|1.894.213.143
|% 8,36
|
|SISE
|23,48
|1.816.802.670
|% -1,18
|
|EKGYO
|3,50
|1.894.213.143
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.753.705.521
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,25
|2.296.151.108
|% 3,75
|
|ODAS
|4,03
|1.544.245.743
|% -2,18
|
|SKBNK
|2,21
|647.282.554
|% 9,95
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9410
|17,9673
|% 0,32
|
|Euro
|18,2443
|18,2675
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,5779
|21,6861
|% -0,65
|
|Frank
|18,5680
|18,6799
|% -0,61
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,22
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-13,19
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,75
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.864
|6.929
|-61,00
|
|Yarım
|3.345
|3.388
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,74
|95,74
|1,62
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE