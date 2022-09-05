***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 17:37
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PPB Portföy Dağlım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060225
BIST
17:373.360
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 137,44
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:3718,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:3718,1102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0087
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:371.003,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.003,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KRDMD
|12,88
|2.742.686.790
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.668.881
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|65.104.929
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.535.759
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.358.527
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.977.906
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,80
|78.878.619
|% -8,85
|
|GZNMI
|30,40
|74.377.133
|% -7,20
|
|MOBTL
|2,28
|217.032.609
|% -6,56
|
|YKBNK
|8,20
|10.792.159.362
|% 4,99
|
|THYAO
|75,55
|9.222.046.590
|% 5,22
|
|EREGL
|30,98
|7.823.908.353
|% 9,94
|
|GARAN
|25,48
|6.858.734.572
|% 4,51
|
|AKBNK
|14,23
|6.565.601.563
|% 9,21
|
|YKBNK
|8,20
|10.792.159.362
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,39
|4.504.634.991
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,23
|6.565.601.563
|% 9,21
|
|ISCTR
|9,68
|4.248.584.042
|% 9,50
|
|GARAN
|25,48
|6.858.734.572
|% 4,51
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2181
|18,2282
|% 0,15
|
|Euro
|18,1051
|18,1102
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,9262
|21,0311
|% 0,17
|
|Frank
|18,5052
|18,6167
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8336
|4,8578
|% 0,14
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,39
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.756
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,92
|96,92
|3,90
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52SEKUR
Yüzde 8.90 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 628 adet işlem
-
17:51ZRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 749, 864 adet işlem
-
17:50TSKB
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 626, 980 adet işlem
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TUPRS, FROTO
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 28 artarak (% 4.69 ) 2, 998