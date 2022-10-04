***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 16:07
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
PPB Portföy Dağlım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066989
BIST
16:453.466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 74,10
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:4518,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:4518,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2339
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4611
En Düşük
18,1735
16:451.017,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.017,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:45
|AKSA
|66,00
|526.753.257
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.285.709
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.398.737.774
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,62
|54.954.052
|% 9,94
|
|BAGFS
|26,70
|177.323.118
|% 9,79
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,95
|6.558.697.497
|% 2,96
|
|SASA
|78,40
|3.398.737.774
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,68
|3.263.553.054
|% 2,18
|
|YKBNK
|8,03
|3.048.138.719
|% 3,35
|
|VAKBN
|8,02
|3.047.078.504
|% 5,25
|
|VAKBN
|8,02
|3.047.078.504
|% 5,25
|
|YKBNK
|8,03
|3.048.138.719
|% 3,35
|
|EKGYO
|4,24
|1.541.184.424
|% 0,00
|
|HALKB
|8,31
|2.417.327.806
|% 8,34
|
|TSKB
|2,67
|771.403.570
|% 0,75
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5302
|18,5603
|% 0,05
|
|Euro
|18,4512
|18,4609
|% 1,28
|
|Sterlin
|21,0389
|21,1444
|% 0,48
|
|Frank
|18,7150
|18,8277
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9151
|4,9397
|% -0,10
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.822
|6.890
|17,00
|
|Yarım
|3.324
|3.366
|9,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,17
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|2,48
|
Seans Raporu
16:45
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17:00XU100
Endeks 3, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 2 üstünde . İşlem hacmi 65, 545.00 milyon TL de
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17:00DAPGM
Yüzde 7.17 oranında artışla 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 488 adet işlem
-
16:59SUWEN
Yüzde 8.21 oranında artışla 43.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 669 adet işlem
-
16:57BARMA
Yüzde 9.84 oranında artışla 54.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 950 adet işlem
-
16:56PGSUS
Yüzde 6.74 oranında artışla 270.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 097, 246 adet işlem