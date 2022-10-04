***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 16:15
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PJL Portföy Dağlım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066993
BIST
16:273.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 65,62
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:2718,5444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:2718,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2012
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:271.019,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.019,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AKSA
|66,00
|526.363.329
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.283.825
|% 9,99
|
|PAMEL
|125,90
|52.030.048
|% 9,96
|
|SASA
|78,40
|3.396.953.939
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|187.454.283
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,75
|6.456.178.436
|% 2,70
|
|SASA
|78,40
|3.396.953.939
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,63
|3.197.658.217
|% 1,77
|
|YKBNK
|7,99
|3.004.641.496
|% 2,83
|
|VAKBN
|7,91
|2.939.312.198
|% 3,81
|
|YKBNK
|7,99
|3.004.641.496
|% 2,83
|
|VAKBN
|7,91
|2.939.312.198
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,24
|1.511.572.192
|% 0,00
|
|HALKB
|8,22
|2.352.977.430
|% 7,17
|
|TSKB
|2,67
|759.310.167
|% 0,75
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5311
|18,5444
|% -0,03
|
|Euro
|18,4132
|18,4282
|% 1,10
|
|Sterlin
|20,9994
|21,1047
|% 0,29
|
|Frank
|18,7306
|18,8434
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9162
|4,9408
|% -0,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.820
|6.887
|14,00
|
|Yarım
|3.323
|3.365
|8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,16
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|2,52
|
Seans Raporu
16:27
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