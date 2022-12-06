***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 12:25
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PPB Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084726
BIST
15:134.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,39
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
15:1318,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
15:1319,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0824
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
15:131.066,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.066,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.066,94
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler15:13
|BARMA
|122,10
|32.200.212
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,97
|15.633.216
|% 9,97
|
|PEKGY
|3,33
|313.157.627
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|381.700.633
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.145.575.884
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.235.200
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,19
|9.865.453.042
|% 5,91
|
|THYAO
|135,30
|6.935.642.303
|% -2,38
|
|EREGL
|42,50
|5.252.162.324
|% 0,14
|
|SISE
|40,32
|3.823.198.470
|% 4,35
|
|AKBNK
|16,31
|3.323.890.854
|% 0,18
|
|KRDMD
|17,19
|9.865.453.042
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,28
|1.828.227.389
|% 0,14
|
|ADESE
|1,80
|402.952.740
|% -2,70
|
|AKBNK
|16,31
|3.323.890.854
|% 0,18
|
|ISCTR
|10,30
|1.827.989.747
|% 1,48
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6384
|% 0,00
|
|Euro
|19,6146
|19,6312
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,7151
|22,8290
|% 0,39
|
|Frank
|19,7447
|19,8636
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|13,12
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,14
|
|Cumhuriyet
|7.123
|7.230
|-57,00
|
|Tam
|7.165
|7.214
|46,00
|
|Yarım
|3.470
|3.527
|22,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,57
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,19
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-1,17
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28YGGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 795 adet işlem
-
15:27RHEAG
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 722 adet işlem
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 78 artarak (% 0.83 ) 4, 371
-
15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, KSTUR, RHEAG, VKING, OZSUB, KRDMB, EMNIS, BALAT, DGNMO, KRDMA
-
15:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUREN, YESIL, ALFAS, PEKGY