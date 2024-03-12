***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/03/2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarRisk ölçüm ve değerleme esasları Hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258124BIST