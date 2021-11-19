***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
19.11.2021 17:30
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978774
BIST
17:221.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:2211,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0739
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:2212,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0107
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:22660,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,35
|Açılış
|: 660,15
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:22
|FRIGO
|2,86
|31.654.482
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.655.922
|% 9,96
|
|PENTA
|187,60
|23.333.455
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|102.515.034
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,98
|468.851.557
|% -9,86
|
|DOCO
|941,00
|60.927.942
|% -7,35
|
|PGSUS
|93,75
|401.231.931
|% -7,18
|
|TAVHL
|28,08
|307.732.650
|% -5,45
|
|THYAO
|17,18
|2.351.478.445
|% -4,56
|
|KRDMD
|8,29
|2.154.575.114
|% 5,74
|
|GARAN
|12,19
|1.777.641.055
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,57
|1.463.228.799
|% -0,83
|
|SISE
|11,22
|1.245.547.198
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,57
|1.463.228.799
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,29
|2.154.575.114
|% 5,74
|
|ODAS
|1,59
|330.207.793
|% 2,58
|
|TSKB
|1,55
|285.970.527
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|185.971.546
|% -0,93
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0995
|11,1099
|% 0,67
|
|Euro
|12,5627
|12,5753
|% 0,09
|
|Sterlin
|14,8622
|14,9367
|% 0,03
|
|Frank
|11,9004
|11,9721
|% 0,15
|
|Riyal
|2,9432
|2,9579
|% 0,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-3,28
|
|Altın Gr.
|664
|664
|3,28
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,07
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-2,63
|