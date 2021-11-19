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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

19.11.2021 17:30
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Açıklamalar

Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu 
İçtüzük




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978774


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 2,86 31.654.482 % 10,00  
TETMT 209,50 9.475.162 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
PRKAB 49,22 68.655.922 % 9,96  
PENTA 187,60 23.333.455 % 9,96  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 11,0995 11,1099 % 0,67  
Euro 12,5627 12,5753 % 0,09  
Sterlin 14,8622 14,9367 % 0,03  
Frank 11,9004 11,9721 % 0,15  
Riyal 2,9432 2,9579 % 0,30  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.858 -3,28  
Altın Gr. 664 664 3,28  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,81 24,83 0,00  
Gümüş Gr. 8,87 8,88 0,07  
B. Petrol 78,61 78,61 -2,63  
Seans Raporu 17:22
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