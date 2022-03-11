***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.03.2022 17:51
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009565
BIST
17:432.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,96
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:4314,7362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1183
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:4316,2069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1374
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:43935,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -16,93
|Açılış
|: 935,10
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:43
|MEPET
|2,31
|20.043.192
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.503.228
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.633.096
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|80.909.149
|% 9,00
|
|ULUUN
|9,20
|283.180.489
|% 7,60
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,60
|45.055.890
|% -5,52
|
|SKTAS
|2,97
|15.759.194
|% -4,81
|
|AKFGY
|2,53
|112.337.436
|% -4,53
|
|AVOD
|1,82
|13.769.117
|% -4,21
|
|THYAO
|26,60
|6.030.103.756
|% 3,34
|
|KRDMD
|14,91
|4.204.385.426
|% -2,99
|
|SISE
|13,54
|2.171.695.438
|% 2,89
|
|GARAN
|11,74
|1.825.514.962
|% 0,17
|
|EREGL
|33,98
|1.777.610.557
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,91
|4.204.385.426
|% -2,99
|
|DOHOL
|3,21
|732.699.281
|% 2,88
|
|THYAO
|26,60
|6.030.103.756
|% 3,34
|
|ODAS
|1,52
|346.625.541
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,69
|670.218.523
|% 0,27
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7194
|14,7362
|% -0,80
|
|Euro
|16,1808
|16,2069
|% -0,84
|
|Sterlin
|19,1825
|19,2787
|% -0,84
|
|Frank
|15,7153
|15,8099
|% -0,99
|
|Riyal
|3,9082
|3,9278
|% -0,83
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-22,73
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-16,93
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,61
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866