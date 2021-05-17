***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Merkez Adresi Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBULİnternet Adresi www.phillipportfoy.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@phillipportfoy.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL 0212 944 59 74 0212 233 69 29Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGüvenç Şendağ Muhasebe Sorumlusu 15.04.2021 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılmasıyan hizmetlerini de verebilir.Şirketin Süresi SüresizFaaliyet Durumu FaaliyetteSunulan Yan Hizmetler Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması.Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPortföy Yöneticiliği Faaliyeti Yetki Belgesi 28.04.2021 PYŞ/PY.56/653Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 3000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3000000 TRY 100TOPLAM 3000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNİLGÜN TÜREOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili 23.12.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırKADRİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.12.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNİLGÜN TÜREOĞLU Genel MüdürŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviNilgün Türeoğlu Genel Müdür / Portföy YöneticisiKadriye Yılmaz Portföy YöneticisiGüvenç Şendağ Muhasebe SorumlusuPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıNilgün Türeoğlu Genel Müdür / Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIKadriye Yılmaz Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI KREDİ DERECELENDİRME LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936498BIST