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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2021 11:34



***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Adresi Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL
İnternet Adresi www.phillipportfoy.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@phillipportfoy.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL 0212 944 59 74 0212 233 69 29

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Güvenç Şendağ Muhasebe Sorumlusu 15.04.2021 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde
(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
yan hizmetlerini de verebilir.

Şirketin Süresi Süresiz
Faaliyet Durumu Faaliyette
Sunulan Yan Hizmetler Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması.

Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yetki Belgesi 28.04.2021 PYŞ/PY.56/653

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 3000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3000000 TRY 100
TOPLAM 3000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NİLGÜN TÜREOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili 23.12.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
KADRİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.12.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİLGÜN TÜREOĞLU Genel Müdür

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün Türeoğlu Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
Kadriye Yılmaz Portföy Yöneticisi
Güvenç Şendağ Muhasebe Sorumlusu

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Nilgün Türeoğlu Genel Müdür / Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Kadriye Yılmaz Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936498


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