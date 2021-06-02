***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2021 09:30
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NİLGÜN TÜREOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 23.12.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞEVKET ÖMER DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 27.05.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye
PINAR ÜSTEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.05.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİLGÜN TÜREOĞLU Genel Müdür
PINAR ÜSTEL Portföy Yöneticisi
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün Türeoğlu Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi
Güvenç Şendağ Muhasebe Sorumlusu
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Nilgün Türeoğlu Genel Müdür / Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 912945
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi/Yönetim Kurulu Üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI 205762
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939494
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