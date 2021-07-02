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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.07.2021 09:04



***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 3160000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3160000 TRY 100
TOPLAM 3160000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945608


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.373 En Düşük
1.358
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,10 76.309.702 % 10,00  
VERTU 23,10 53.976.649 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.332.027 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.762.378 % 10,00  
BERA 13,21 231.123.586 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6879 8,6905 % 0,46  
Euro 10,2881 10,2975 % 0,06  
Sterlin 11,9147 11,9745 % 0,39  
Frank 9,3361 9,3924 % 0,30  
Riyal 2,3079 2,3195 % 0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 0,66  
Altın Gr. 496 496 2,11  
Cumhuriyet 3.286 3.336 31,00  
Tam 3.262 3.346 25,02  
Yarım 1.577 1.619 12,10  
Çeyrek 791 809 6,06  
Gümüş.Ons 26,00 26,05 0,00  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,04  
B. Petrol 75,77 75,77 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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