Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2021 13:18



***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün Türeoğlu Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi
Metin Taşçıoğlu Portföy Yöneticisi
Güvenç Şendağ Muhasebe Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972735


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:351.512
Değişim :  0,16% |  2,42
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.518 En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler14:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 2,84 3.237.032 % 9,65  
ZRGYO 1,81 61.512.889 % 9,04  
JANTS 63,80 208.510.512 % 8,78  
TGSAS 16,77 21.891.999 % 7,85  
MAKTK 3,59 88.893.008 % 7,49  
daha fazla
14:32 Alış Satış %  
Dolar 9,4925 9,4978 % -0,40  
Euro 11,0384 11,0444 % -0,20  
Sterlin 12,9974 13,0626 % -0,72  
Frank 10,2921 10,3541 % -0,38  
Riyal 2,5249 2,5375 % -0,43  
daha fazla
14:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -2,75  
Altın Gr. 548 548 -2,17  
Cumhuriyet 3.612 3.667 2,00  
Tam 3.596 3.686 5,16  
Yarım 1.738 1.783 2,50  
Çeyrek 872 892 1,25  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 -0,16  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 -0,07  
B. Petrol 84,81 84,81 -0,84  
Seans Raporu 14:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru