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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.12.2021 15:05
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NİLGÜN TÜREOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 23.12.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞEVKET ÖMER DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 27.05.2021 Bağımsız Üye
PINAR ÜSTEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.05.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982643


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HEDEF 5,39 74.327.630 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.487.245 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 13.982.392 % 9,95  
ISBIR 66,55 7.324.027 % 9,91  
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Frank 14,9935 15,0838 % 0,84  
Riyal 3,6990 3,7176 % 0,94  
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15:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 -2,74  
Altın Gr. 792 792 5,03  
Cumhuriyet 5.251 5.330 36,00  
Tam 5.213 5.345 23,41  
Yarım 2.520 2.586 11,33  
Çeyrek 1.264 1.293 5,66  
Gümüş.Ons 21,87 21,91 -0,07  
Gümüş Gr. 9,78 9,79 0,04  
B. Petrol 75,17 75,17 0,75  
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