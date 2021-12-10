***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2021 15:05
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NİLGÜN TÜREOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 23.12.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞEVKET ÖMER DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 27.05.2021 Bağımsız Üye
PINAR ÜSTEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.05.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982643
BIST
15:082.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
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|Açılış
|: 2.034
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|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.016
15:0813,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
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|Açılış
|: 13,9100
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|Önceki Kapanış
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13,9598
En Düşük
13,7364
15:0815,7131
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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15,7559
En Düşük
15,4828
15:08793,76
En Yüksek
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|: 0,83%
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|Açılış
|: 793,76
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|Önceki Kapanış
|: 787,25
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794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:08
|HEDEF
|5,39
|74.327.630
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.487.245
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.982.392
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
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|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
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|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
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|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,36
|3.828.568.242
|% 1,64
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|SISE
|15,74
|1.717.406.143
|% 2,21
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|PETKM
|9,21
|1.674.415.305
|% 3,02
|
|KRDMD
|10,55
|1.584.538.894
|% 0,48
|
|GARAN
|11,76
|1.054.256.845
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,52
|661.146.006
|% -0,40
|
|PETKM
|9,21
|1.674.415.305
|% 3,02
|
|THYAO
|22,36
|3.828.568.242
|% 1,64
|
|TSKB
|1,59
|270.714.070
|% -2,45
|
|KRDMD
|10,55
|1.584.538.894
|% 0,48
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9039
|13,9210
|% 0,97
|
|Euro
|15,6551
|15,7108
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,3158
|18,4077
|% 0,77
|
|Frank
|14,9935
|15,0838
|% 0,84
|
|Riyal
|3,6990
|3,7176
|% 0,94
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,74
|
|Altın Gr.
|792
|792
|5,03
|
|Cumhuriyet
|5.251
|5.330
|36,00
|
|Tam
|5.213
|5.345
|23,41
|
|Yarım
|2.520
|2.586
|11,33
|
|Çeyrek
|1.264
|1.293
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,75
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