***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2021 15:16
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün Türeoğlu Genel Müdür
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi
Metin Taşçıoğlu Portföy Yöneticisi
Aylin Okullu Gün Muhasebe Takas Operasyon Müdürü
Güvenç Şendağ Muhasebe Sorumlusu
Bülent Köse Portföy Yöneticisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi/Yönetim Kurulu Üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 205762, 919738
Metin Taşçıoğlu Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 204948, 301856
Bülent Köse Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 203055, 301574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982645
BIST
17:142.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,75
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:1413,8839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0967
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:1415,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0953
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:14796,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,85
|Açılış
|: 796,44
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:13
|HEDEF
|5,39
|76.595.257
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.919.074
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.148.802
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|88.814.697
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|4.865.728.099
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|SISE
|15,65
|2.328.470.197
|% 1,62
|
|ASELS
|24,60
|1.510.920.460
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.111.299.359
|% -0,40
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,55
|839.309.603
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|369.829.547
|% -2,45
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8785
|13,8796
|% 0,67
|
|Euro
|15,6604
|15,7004
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,2936
|18,3854
|% 0,65
|
|Frank
|14,9666
|15,0567
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6886
|3,7071
|% 0,65
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|9,06
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|68,89
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|33,32
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|16,66
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,13
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|