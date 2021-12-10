***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2021 16:59
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün Türeoğlu Genel Müdür
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi
Metin Taşçıoğlu Portföy Yöneticisi
Aylin Okullu Gün Muhasebe Takas Operasyon Müdürü
Güvenç Şendağ Muhasebe Sorumlusu
Bülent Köse Portföy Yöneticisi
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982718
BIST
17:502.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,55
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:5013,8320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0448
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:5015,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0661
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:50794,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,42
|Açılış
|: 794,66
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BFREN
|1.265,00
|89.203.833
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.934.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.624.406
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|92.727.985
|% 9,97
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,28
|5.097.690.754
|% 1,27
|
|KRDMD
|11,00
|3.455.027.174
|% 4,76
|
|PETKM
|9,16
|2.678.034.754
|% 2,46
|
|SISE
|15,66
|2.563.271.268
|% 1,69
|
|GARAN
|11,75
|1.641.094.386
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,51
|1.181.866.414
|% -0,79
|
|KRDMD
|11,00
|3.455.027.174
|% 4,76
|
|PETKM
|9,16
|2.678.034.754
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,55
|924.635.954
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|400.560.863
|% -2,45
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8297
|13,8320
|% 0,32
|
|Euro
|15,6287
|15,6619
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,2906
|18,3823
|% 0,63
|
|Frank
|14,9751
|15,0653
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6897
|3,7082
|% 0,68
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,90
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,54
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,43
|