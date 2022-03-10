***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2022 17:15
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu 17.11.2021 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Metin Taşçıoğlu Genel Müdür
Nilgün Türeoğlu Danışman
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi
Aylin Okullu Gün Muhasebe Takas Operasyon Müdürü
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009095
BIST
17:162.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,77
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:1614,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2772
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9257
En Düşük
14,6097
17:1616,5313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2772
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:16957,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 19,13
|Açılış
|: 957,76
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:16
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.238.950
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.440.570
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.370.576
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,08
|75.411.624
|% -6,30
|
|OZKGY
|7,38
|53.494.546
|% -6,23
|
|OZKGY
|7,38
|53.494.546
|% -6,23
|
|SKTAS
|3,11
|22.888.879
|% -5,47
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,14
|4.705.787.514
|% 5,65
|
|THYAO
|25,84
|3.227.749.285
|% -1,15
|
|SASA
|54,05
|2.232.721.973
|% -3,14
|
|TUPRS
|204,40
|2.056.756.802
|% 4,29
|
|EREGL
|34,46
|1.817.416.803
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,14
|4.705.787.514
|% 5,65
|
|ODAS
|1,55
|339.846.609
|% 4,03
|
|DOHOL
|3,12
|652.012.728
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,14
|438.720.745
|% -1,83
|
|YKBNK
|3,69
|533.555.774
|% -1,34
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9140
|14,9257
|% 1,89
|
|Euro
|16,4848
|16,5313
|% 1,71
|
|Sterlin
|19,5512
|19,6493
|% 1,61
|
|Frank
|15,9530
|16,0491
|% 1,35
|
|Riyal
|3,9584
|3,9782
|% 1,75
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|11,09
|
|Altın Gr.
|955
|955
|16,28
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|0,24
|
|B. Petrol
|118
|118
|6,52
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TTKOM, GUBRF
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 64 kaybederek (% -0.14 ) 1, 844
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, GZNMI, OTTO, ARDYZ, EUYO, GRSEL, FORMT
-
17:31
GSDDE, KARYE, OTTO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
YBTAS, BAGFS, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında