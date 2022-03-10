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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2022 17:15
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu 17.11.2021 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Metin Taşçıoğlu Genel Müdür
Nilgün Türeoğlu Danışman
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi
Aylin Okullu Gün Muhasebe Takas Operasyon Müdürü
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009095


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 42,90 443.708 % 10,00  
OTTO 34,98 943.131 % 10,00  
GZNMI 18,63 8.238.950 % 9,98  
ARDYZ 5,30 115.440.570 % 9,96  
GRSEL 9,97 1.370.576 % 9,92  
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Euro 16,4848 16,5313 % 1,71  
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Frank 15,9530 16,0491 % 1,35  
Riyal 3,9584 3,9782 % 1,75  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 2.002 2.003 11,09  
Altın Gr. 955 955 16,28  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,91 25,94 0,18  
Gümüş Gr. 12,35 12,36 0,24  
B. Petrol 118 118 6,52  
Seans Raporu 17:16
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