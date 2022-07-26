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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.07.2022 16:11
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7500000 TRY 100
TOPLAM 7500000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Metin Taşçıoğlu Genel Müdür
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu
Fatma Köksal Takas ve Operasyon Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047767


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GZNMI 55,75 25.082.788 % 5,89  
PNLSN 15,47 35.866.121 % 4,25  
HUNER 3,07 103.224.502 % 3,37  
OTTO 34,88 243.491 % 2,95  
EUREN 28,02 20.625.251 % 1,89  
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Riyal 4,7387 4,7624 % 0,46  
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17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -0,61  
Altın Gr. 988 988 4,85  
Cumhuriyet 6.626 6.726 16,00  
Tam 6.658 6.719 3,00  
Yarım 3.244 3.285 2,00  
Çeyrek 1.627 1.642 1,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,64 0,18  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 0,16  
B. Petrol 102 102 1,66  
Seans Raporu 17:27
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