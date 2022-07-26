***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7500000 TRY 100TOPLAM 7500000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMetin Taşçıoğlu Genel MüdürPınar Üstel Portföy YöneticisiGülnihal Çon Muhasebe SorumlusuFatma Köksal Takas ve Operasyon Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047767BIST