***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 16:11
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7500000 TRY 100
TOPLAM 7500000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Metin Taşçıoğlu Genel Müdür
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu
Fatma Köksal Takas ve Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047767
BIST
17:272.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,01
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:2717,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0892
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:2718,1416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0596
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:27987,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,71
|Açılış
|: 987,77
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:27
|GZNMI
|55,75
|25.082.788
|% 5,89
|
|PNLSN
|15,47
|35.866.121
|% 4,25
|
|HUNER
|3,07
|103.224.502
|% 3,37
|
|OTTO
|34,88
|243.491
|% 2,95
|
|EUREN
|28,02
|20.625.251
|% 1,89
|
|KLRHO
|16,11
|175.199.786
|% -10,00
|
|SMRTG
|30,66
|73.235.312
|% -2,60
|
|HTTBT
|13,60
|11.939.574
|% -1,95
|
|KCAER
|27,52
|26.585.372
|% -1,92
|
|ERCB
|34,90
|6.743.809
|% -1,75
|
|KLRHO
|16,11
|175.199.786
|% -10,00
|
|YYLGD
|18,20
|129.935.104
|% -1,19
|
|HUNER
|3,07
|103.224.502
|% 3,37
|
|SMRTG
|30,66
|73.235.312
|% -2,60
|
|RUBNS
|15,39
|68.157.058
|% -0,84
|
|SEGYO
|1,14
|32.089.477
|% -1,72
|
|KLRHO
|16,11
|175.199.786
|% -10,00
|
|YYLGD
|18,20
|129.935.104
|% -1,19
|
|RUBNS
|15,39
|68.157.058
|% -0,84
|
|CONSE
|3,63
|14.873.193
|% -0,82
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8527
|17,8613
|% 0,50
|
|Euro
|18,1133
|18,1416
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,3832
|21,4905
|% 0,13
|
|Frank
|18,4756
|18,5869
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7387
|4,7624
|% 0,46
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,61
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,85
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.658
|6.719
|3,00
|
|Yarım
|3.244
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,66
|