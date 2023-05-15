***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.05.2023 15:30
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş
İç kontrol sistemi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Risk yönetim sistemi RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Ltd.Şti.
Teftiş birimi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma birimi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151362
BIST
17:544.496
En Yüksek
|Değişim
|: -6,25%
|| -299,96
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5419,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1097
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5421,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1791
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:541.273,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.273,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:54
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.860.362
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.881.767
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.827.690
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|115.931.983
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.417.173
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|272.557.040
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.053.376.662
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|6.972.422.708
|% -6,18
|
|EREGL
|30,28
|3.174.055.479
|% -1,69
|
|SAHOL
|38,10
|2.803.619.680
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,19
|2.612.239.390
|% -1,04
|
|ASELS
|40,54
|2.419.602.104
|% -1,75
|
|EKGYO
|5,94
|2.289.883.848
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,19
|2.612.239.390
|% -1,04
|
|KOZAL
|17,21
|2.302.741.510
|% 1,95
|
|EREGL
|30,28
|3.174.055.479
|% -1,69
|
|DOHOL
|7,97
|774.362.333
|% -9,94
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6696
|19,6737
|% 0,56
|
|Euro
|21,3926
|21,4196
|% 0,84
|
|Sterlin
|24,5245
|24,6475
|% 1,03
|
|Frank
|21,8780
|22,0098
|% 0,79
|
|Riyal
|5,2284
|5,2546
|% 0,52
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,35
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.663
|-201,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,89
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem