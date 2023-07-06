***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 11:51
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Metin Taşçıoğlu Portföy Yöneticisi/Yönetim Kurulu Başkan Vekili SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 204948, 301856
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi/Yönetim Kurulu Üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 205762, 919738
Bora PARTAL Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 213185-309250
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş
İç kontrol sistemi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Risk yönetim sistemi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma birimi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166200
BIST