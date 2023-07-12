***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.07.2023 17:42
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş
İç kontrol sistemi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171025
BIST
'
18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0628
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
18:0529,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,3818
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,1269
En Düşük
28,3967
18:051.646,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 24,47
|Açılış
|: 1.646,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.647,85
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1478
|26,1562
|% 0,24
|
|Euro
|29,1001
|29,1184
|% 1,33
|
|Sterlin
|33,8783
|34,0482
|% 0,64
|
|Frank
|30,0145
|30,1953
|% 1,50
|
|Riyal
|6,9496
|6,9844
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|24,12
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|23,90
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.601
|10.820
|160,00
|
|Yarım
|5.300
|5.435
|80,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.717
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|0,87
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
-
17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
-
17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731