***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMETİN TAŞÇIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan VekiliPINAR ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi/Portföy YöneticisiZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Yönetim Kurulu BaşkanıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMetin Taşçıoğlu Araştırma MüdürüGülnihal Çon Muhasebe SorumlusuFatma Köksal Takas ve Operasyon SorumlusuYeliz Kadız Demir MüfettişPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıPınar Üstel Portföy Yöneticisi/Yönetim Kurulu Üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 205762, 919738Bora PARTAL Genel Müdür/Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 213185-309250Göktürk Aydemir Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 202308-303054Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi T.İş Bankası A.Şİç kontrol sistemi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180306BIST