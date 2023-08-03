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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.08.2023 16:39
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
METİN TAŞÇIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili
PINAR ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi/Portföy Yöneticisi
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Metin Taşçıoğlu Araştırma Müdürü
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu
Fatma Köksal Takas ve Operasyon Sorumlusu
Yeliz Kadız Demir Müfettiş

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi/Yönetim Kurulu Üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 205762, 919738
Bora PARTAL Genel Müdür/Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 213185-309250
Göktürk Aydemir Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 202308-303054

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş
İç kontrol sistemi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180306


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Gümüş Gr. 20,42 20,44 -0,13  
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