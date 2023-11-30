***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2023 11:55
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PINAR ÜSTEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 10.12.2021 İcrada Görevli
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 11.05.2023
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PINAR ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi/Portföy Yöneticisi
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221113
BIST
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13:048.027
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 8.008
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|: 8.009
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8.001
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8.038
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
|: 28,8400
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|Önceki Kapanış
|: 28,9250
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28,9568
En Düşük
28,7617
13:0431,5703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
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|: 31,5000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,8655
En Düşük
31,5191
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|: -0,47%
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|: 1.892,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
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1.905,31
En Düşük
1.888,35
BIST En Aktif Hisseler13:04
|BINHO
|294,25
|1.119.275.152
|% 10,00
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|EKOS
|27,28
|65.074.094
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|107.011.439
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|153.653.640
|% 10,00
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|MMCAS
|10,12
|3.192.968
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.200.477.969
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|16.654.191
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|16.868.933
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|6.929.548
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|6.481.182
|% -9,80
|
|THYAO
|254,25
|3.322.493.250
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,30
|1.707.531.402
|% 1,64
|
|SASA
|49,52
|1.642.720.990
|% -3,09
|
|AKBNK
|34,36
|1.564.596.354
|% 1,30
|
|ASELS
|49,08
|1.323.952.132
|% 2,25
|
|ISCTR
|22,30
|1.707.531.402
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,44
|519.764.697
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,27
|1.117.547.227
|% -0,36
|
|PETKM
|21,84
|1.041.458.990
|% 1,87
|
|AKBNK
|34,36
|1.564.596.354
|% 1,30
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8552
|28,8672
|% -0,22
|
|Euro
|31,5459
|31,5703
|% -0,61
|
|Sterlin
|36,4021
|36,5847
|% -0,53
|
|Frank
|32,8547
|33,0527
|% -0,30
|
|Riyal
|7,6699
|7,7084
|% -0,21
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,95
|24,97
|% 0,66
|
|Platin
|931,21
|932,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,57
|1.015,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,67
|83,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,96
|2.038,24
|% 0,66
|