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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2023 12:28
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bora Partal Genel Müdür
Ali Akova Araştırma Müdürü
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu
Fatma Köksal Mali İşler Direktörü
Yeliz Kadız Demir Müfettiş
Nurcan Acar Muhasebe Müdürü
Alper Özge Risk Sorumlusu

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Pınar Üstel Portföy Yöneticisi/Yönetim Kurulu Üyesi Portföy Yöneticisi Phillip Portföy Yönetimi 2021-... SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 205762, 919738
Bora PARTAL Genel Müdür/Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Phillip Portföy Yönetimi 07.2023-...TEB Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 1.05.2019-01.07.2023 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak.2020-mayıs 2020 Portföy Yöneticisi Ünlü Portföy Yönetimi mart.2018-Ocak-2020 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 213185-309250
Göktürk Aydemir Fon Yönetim Direktörü Portföy Yöneticisi Phillip Portföy Yönetimi 08.2023-... TEB Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 1.06.2019-01.08.2023 ING Portföy Yönetimi A.Ş. 01.09.2008-06.01.2019 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR 202308-303054




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221122


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VBTYZ 170,50 153.653.640 % 10,00  
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Frank 32,8522 33,0501 % -0,31  
Riyal 7,6693 7,7078 % -0,22  
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13:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,94 24,96 % 0,66  
Platin 931,42 932,32 % 0,66  
Paladyum 1.011,59 1.013,91 % 0,66  
Brent Pet. 83,69 83,69 % 0,66  
Altın Ons 2.037,63 2.037,87 % 0,66  
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