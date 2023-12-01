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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2023 11:43
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PINAR ÜSTEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyes Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı Yapı Kredi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PINAR ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi/Portföy Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı Yapı Kredi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221481


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