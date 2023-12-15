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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.12.2023 16:41
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PINAR ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi/Portföy Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı Yapı Kredi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü
BORA PARTAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Phillip Portföy Yönetimi 07.2023-...TEB Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 1.05.2019-01.07.2023 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak.2020-mayıs 2020 Portföy Yöneticisi Ünlü Portföy Yönetimi mart.2018-Ocak-2020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226161


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AVHOL 33,66 45.667.918 % 10,00  
KLMSN 24,44 47.002.732 % 9,99  
BAYRK 8,26 2.300.269 % 9,99  
IZINV 41,68 9.699.758 % 9,97  
TTRAK 740,50 550.378.634 % 9,95  
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Euro 31,7173 31,7310 % -0,60  
Sterlin 36,9087 37,0938 % 0,12  
Frank 33,3369 33,5377 % 0,18  
Riyal 7,7202 7,7589 % 0,31  
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16:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,08 24,11 % 0,66  
Platin 954,46 955,68 % 0,66  
Paladyum 1.112,23 1.116,59 % 0,66  
Brent Pet. 77,11 77,11 % 0,66  
Altın Ons 2.036,61 2.037,00 % 0,66  
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