***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2023 16:41
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PINAR ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi/Portföy Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı Yapı Kredi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü
BORA PARTAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Phillip Portföy Yönetimi 07.2023-...TEB Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 1.05.2019-01.07.2023 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak.2020-mayıs 2020 Portföy Yöneticisi Ünlü Portföy Yönetimi mart.2018-Ocak-2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226161
BIST
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16:347.925
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 111,50
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3429,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0963
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3431,7310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1901
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:341.905,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.905,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|47.002.732
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.699.758
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|550.378.634
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|234.168.929
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|593.281.108
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.269.606
|% -9,87
|
|THYAO
|254,75
|5.729.709.561
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|AKBNK
|38,94
|3.421.574.832
|% 1,56
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|MOBTL
|5,39
|802.498.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,33
|904.483.472
|% 0,96
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0531
|29,0580
|% 0,33
|
|Euro
|31,7173
|31,7310
|% -0,60
|
|Sterlin
|36,9087
|37,0938
|% 0,12
|
|Frank
|33,3369
|33,5377
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7202
|7,7589
|% 0,31
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|954,46
|955,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,23
|1.116,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,11
|77,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,61
|2.037,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:51ENSRI
Yüzde 9.72 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 217, 436 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASTOR, ODAS
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, EREGL, ASELS
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 06 artarak (% 1.35 ) 7, 004
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, KLMSN, TTRAK, LUKSK, AVHOL, BAYRK, KONKA, AKYHO