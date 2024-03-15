***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2024 13:45
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bora Partal Genel Müdür
Ali Akova Araştırma Müdürü
Fatma Köksal Mali İşler Direktörü
Nurcan Acar Muhasebe Müdürü
Alper Özge Risk Sorumlusu
Ersin ÇETE İç Kontrol ve Teftiş Bölüm Başkanı
Engin Yeşilbağlı Operasyon Müdürü
Enes Keskiner Portföy Yönetici Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259133
BIST
'
15:048.854
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -29,04
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0432,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0896
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0435,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0419
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:042.244,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,26
|Açılış
|: 2.244,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:04
|DOBUR
|196,10
|72.320.165
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|243.020.497
|% 9,97
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.880.278
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|81.306.973
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.774.239
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,22
|40.681.734
|% -6,96
|
|THYAO
|271,50
|3.086.199.055
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,70
|2.757.100.887
|% -3,33
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|MIATK
|72,55
|2.042.202.177
|% 2,18
|
|EREGL
|44,76
|1.978.175.690
|% 0,95
|
|ISCTR
|10,44
|911.318.608
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|312.283.184
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,90
|601.942.436
|% 0,00
|
|ADESE
|2,81
|151.906.073
|% 1,08
|
|EREGL
|44,76
|1.978.175.690
|% 0,95
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2146
|32,2192
|% 0,28
|
|Euro
|35,1099
|35,1525
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,2865
|41,4934
|% -0,07
|
|Frank
|36,6994
|36,8834
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6322
|8,6754
|% -0,08
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|940,61
|942,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,90
|1.097,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,50
|2.164,81
|% 0,66
|