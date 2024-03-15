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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.03.2024 13:45
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bora Partal Genel Müdür
Ali Akova Araştırma Müdürü
Fatma Köksal Mali İşler Direktörü
Nurcan Acar Muhasebe Müdürü
Alper Özge Risk Sorumlusu
Ersin ÇETE İç Kontrol ve Teftiş Bölüm Başkanı
Engin Yeşilbağlı Operasyon Müdürü
Enes Keskiner Portföy Yönetici Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259133


BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 196,10 72.320.165 % 9,98  
ARTMS 65,60 243.020.497 % 9,97  
REEDR 62,85 2.544.018.596 % 9,97  
PEGYO 20,84 64.530.713 % 9,97  
KLNMA 34,86 7.159.384 % 9,97  
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15:04 Alış Satış %  
Dolar 32,2146 32,2192 % 0,28  
Euro 35,1099 35,1525 % 0,12  
Sterlin 41,2865 41,4934 % -0,07  
Frank 36,6994 36,8834 % 0,11  
Riyal 8,6322 8,6754 % -0,08  
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15:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,16 25,19 % 0,66  
Platin 940,61 942,84 % 0,66  
Paladyum 1.093,90 1.097,83 % 0,66  
Brent Pet. 84,97 84,97 % 0,66  
Altın Ons 2.164,50 2.164,81 % 0,66  
Seans Raporu 15:04
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