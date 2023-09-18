***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
18.09.2023 11:53
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Phillip Portföy Para Piyasası Fonu'nun (PJL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan HEKTAŞ TİCARET A.Ş.'nin derecelendirme notu ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘AA (tr)' ve ‘J1+ (tr)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195625
BIST
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13:057.901
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -61,19
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
13:0527,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
13:0528,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0465
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
13:051.674,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.674,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|299.233.768
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|255.318.081
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.757.982
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.841.251
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.579.941
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.377.909
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|4.543.052
|% -9,97
|
|THYAO
|222,80
|3.516.387.419
|% -1,89
|
|EBEBK
|80,25
|2.022.398.217
|% 5,87
|
|SISE
|53,25
|1.855.824.368
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,70
|1.658.550.328
|% -0,57
|
|ISCTR
|21,82
|1.596.530.906
|% 1,11
|
|ZOREN
|4,75
|592.264.511
|% -0,84
|
|PSGYO
|5,28
|552.085.936
|% 3,53
|
|EKGYO
|8,32
|803.748.709
|% -0,36
|
|ODAS
|12,01
|1.098.852.311
|% -2,20
|
|YKBNK
|16,24
|1.416.157.329
|% 1,06
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0140
|27,0204
|% 0,14
|
|Euro
|28,8377
|28,8497
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
|
|Frank
|30,0448
|30,2258
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1812
|7,2172
|% 0,13
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,12
|0,12
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,34
|