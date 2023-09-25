***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Phillip Portföy Para Piyasası Fonu'nun (PJL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan D YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin derecelendirme notu ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır."JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 21 Eylül 2023 tarihinde gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1 (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)"Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197152BIST