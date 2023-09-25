***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
25.09.2023 17:48
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Phillip Portföy Para Piyasası Fonu'nun (PJL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan D YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin derecelendirme notu ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 21 Eylül 2023 tarihinde gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)"
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197152
BIST