***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Phillip Portföy Para Piyasası Fonu'nun (PJL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin derecelendirme notu ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "B" olan kredi notunu "B+" seviyesine yükseltmiş "Durağan" olan not görünümünü ise "Pozitif" olarak güncellemiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260362BIST