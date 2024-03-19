***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Phillip Portföy Para Piyasası Fonu'nun (PJL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'nin derecelendirme notu ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunu ve görünümünü revize etmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu ve Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notunu "B-"den "B"ye yükseltmiştir. İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu görünümü de "Durağan"dan "Pozitif"e revize edilmiştir. Fitch, İş Bankası'nın Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu, Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notunu ve Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notunu teyit ederken, Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu, Finansal Kapasite Notunu ve Sermaye Benzeri Borç Notunu pozitif yönlü izlemeye (RWP) aldığını açıklamıştır.Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B / Pozitif Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu / Görünüm: B / Pozitif Yönlü İzleme (RWP) Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu / Görünüm: A+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu: b / Pozitif Yönlü İzleme (RWP) Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Sermaye Benzeri Borç Notu: CCC+ / Pozitif Yönlü İzleme (RWP)"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260366BIST