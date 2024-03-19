***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
19.03.2024 18:55
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Phillip Portföy Para Piyasası Fonu'nun (PJL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'nin derecelendirme notu ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de yukarı yönlü olarak "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bu kararı takiben, 15 Mart 2024 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para notunu "B-"den "B"ye ve not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltmiştir. Fitch ayrıca, Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı notunu da yukarı yönlü olarak "B-"den "B"ye revize etmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260372
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0083
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
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35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,38
|Açılış
|: 2.240,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
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2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3420
|32,3475
|% 0,21
|
|Euro
|35,1633
|35,1744
|% -0,02
|
|Sterlin
|42,1551
|42,3664
|% -0,14
|
|Frank
|37,3270
|37,5141
|% -0,09
|
|Riyal
|8,8439
|8,8882
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,88
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|891,20
|896,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,06
|985,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,50
|87,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,34
|2.154,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58SELEC
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17:57XU050
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17:57
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17:57
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