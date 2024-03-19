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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

19.03.2024 18:55
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Phillip Portföy Para Piyasası Fonu'nun (PJL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'nin derecelendirme notu ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de yukarı yönlü olarak "Durağan"dan "Pozitif"e  revize etmiştir. Bu kararı takiben, 15 Mart 2024 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para notunu "B-"den "B"ye ve not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltmiştir. Fitch ayrıca, Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı notunu da yukarı yönlü olarak "B-"den "B"ye revize etmiştir."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260372


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