***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.01.2023 10:13
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
(PPB) Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091869
BIST
10:485.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 99,00
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.610
En Düşük
5.568
10:4818,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:4820,0075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0201
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:481.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BFREN
|4.323,00
|13.777.401
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|51.964.659
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|19.502.612
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.087.721
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,32
|68.621.631
|% -6,80
|
|ULUFA
|9,77
|41.574.820
|% -5,79
|
|BTCIM
|39,62
|6.685.997
|% -4,99
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|BRKVY
|34,00
|23.702.896
|% -4,12
|
|ASELS
|64,50
|1.811.183.479
|% 3,78
|
|THYAO
|142,60
|1.254.852.838
|% 1,21
|
|TCELL
|39,54
|1.240.306.040
|% 4,38
|
|EKGYO
|8,94
|1.101.996.747
|% 2,41
|
|TTKOM
|26,28
|1.084.632.907
|% 7,00
|
|EKGYO
|8,94
|1.101.996.747
|% 2,41
|
|TTKOM
|26,28
|1.084.632.907
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,95
|519.904.310
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,32
|687.617.818
|% 1,83
|
|PETKM
|20,14
|722.134.271
|% 0,90
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7193
|18,7351
|% 0,18
|
|Euro
|19,9875
|20,0191
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5409
|22,6540
|% 0,01
|
|Frank
|20,1633
|20,2848
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9660
|4,9909
|% 0,11
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.408
|7.480
|47,00
|
|Yarım
|3.587
|3.653
|20,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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Seans Raporu
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