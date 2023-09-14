***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.09.2023 10:53
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194793
BIST
'
14:147.893
En Düşük
|Değişim
|: -1,50%
|| -120,52
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:1426,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0177
|Açılış
|: 26,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:1428,9824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0630
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:141.653,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.653,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ELITE
|39,60
|39.571.607
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.585.149
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|INGRM
|667,20
|121.088.553
|% 9,99
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ASUZU
|254,80
|752.738.073
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|97.727.826
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|19.490.339
|% -9,97
|
|BYDNR
|44,62
|42.046.579
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.124.149.411
|% -9,96
|
|SASA
|48,94
|6.005.082.058
|% -1,53
|
|SISE
|55,45
|3.756.753.841
|% 0,36
|
|ENKAI
|38,10
|3.303.448.281
|% 3,14
|
|ISCTR
|21,36
|3.288.203.949
|% -0,84
|
|THYAO
|229,30
|3.004.743.286
|% -1,04
|
|KATMR
|1,99
|324.450.514
|% -4,33
|
|ISCTR
|21,36
|3.288.203.949
|% -0,84
|
|ZOREN
|4,70
|622.151.808
|% -2,29
|
|SASA
|48,94
|6.005.082.058
|% -1,53
|
|SKBNK
|5,33
|673.890.533
|% -3,09
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9482
|26,9533
|% 0,07
|
|Euro
|28,9763
|28,9890
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,5011
|33,6691
|% -0,14
|
|Frank
|30,0408
|30,2217
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% 0,03
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-0,02
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,69
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|11.000
|11.077
|-28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,63
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|1,18
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
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14:27BRISA
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 86.85 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 466 adet işlem
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14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, ASTOR, ASELS
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14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, ALARK, GUBRF
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14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -80, 71 kaybederek (% -1.15 ) 6, 937
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14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, ATSYH, AVHOL, ISBTR, EBEBK, SUMAS, INGRM, VKFYO, QNBFB