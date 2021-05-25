***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
25.05.2021 09:41
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2021 tarihli ve E-12233903-350.03-5641 sayılı izin yazısı ile Şirketimizin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebi olumlu karşılanmış, yatırım fonu katılma payı satış, pazarlama ve dağıtımı faaliyetinde bulunabilmesine izin
verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937631
BIST
10:571.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.451
10:578,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4157
En Düşük
8,3771
10:5710,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0550
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,3202
En Düşük
10,2454
10:57508,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,59
|Açılış
|: 508,95
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler10:57
|TRILC
|47,18
|127.014.604
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|635.045
|% 9,93
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|SAYAS
|29,90
|28.993.378
|% 6,79
|
|TUCLK
|9,01
|24.570.997
|% 6,25
|
|DERHL
|7,31
|6.838.071
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|3.508.175
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|MEGAP
|7,32
|6.063.475
|% -6,15
|
|GARAN
|8,17
|487.052.259
|% 1,11
|
|EREGL
|19,02
|235.793.857
|% -1,09
|
|KARSN
|5,10
|222.898.527
|% 1,19
|
|KRDMD
|8,04
|142.775.944
|% 0,12
|
|KOZAL
|128,70
|135.282.360
|% 0,39
|
|GARAN
|8,17
|487.052.259
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,99
|102.791.480
|% 0,51
|
|KARSN
|5,10
|222.898.527
|% 1,19
|
|IHLGM
|1,04
|24.173.594
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|26.066.015
|% 0,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4050
|8,4067
|% 0,21
|
|Euro
|10,2951
|10,3058
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,8897
|11,9493
|% 0,42
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2340
|2,2452
|% 0,17
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|4,11
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,23
|