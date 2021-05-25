***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2021 tarihli ve E-12233903-350.03-5641 sayılı izin yazısı ile Şirketimizin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebi olumlu karşılanmış, yatırım fonu katılma payı satış, pazarlama ve dağıtımı faaliyetinde bulunabilmesine izinverilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937631BIST