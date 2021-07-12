***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar12.07.2021 tarihli ve 10368 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu içtüzüğü yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950359BIST