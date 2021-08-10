***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2021 tarihli ve E-12233903-305.01.01-9488 sayılı izin yazısı ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956985BIST