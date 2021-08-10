***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
10.08.2021 18:04
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2021 tarihli ve E-12233903-305.01.01-9488 sayılı izin yazısı ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956985
BIST
17:561.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:568,5962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:5610,1025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0587
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:56477,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,27
|Açılış
|: 478,01
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KARYE
|11,88
|104.907.387
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.122.244.763
|% 10,00
|
|PENTA
|59,00
|16.866.800
|% 9,97
|
|VBTYZ
|22,74
|194.098.493
|% 9,96
|
|KTSKR
|42,86
|38.260.226
|% 9,95
|
|DYOBY
|11,39
|131.254.679
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.939.659
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.970.416
|% -9,84
|
|CMBTN
|216,70
|15.062.593
|% -8,10
|
|MRSHL
|245,50
|4.149.048
|% -7,53
|
|GARAN
|9,13
|1.344.311.369
|% -0,11
|
|EREGL
|19,79
|1.308.884.766
|% -3,56
|
|SISE
|8,35
|1.244.233.571
|% 2,08
|
|GENIL
|15,73
|1.122.301.816
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|973.630.162
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|565.706.917
|% 2,05
|
|SISE
|8,35
|1.244.233.571
|% 2,08
|
|GARAN
|9,13
|1.344.311.369
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,86
|233.711.758
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|973.630.162
|% 0,50
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6044
|8,6064
|% -0,37
|
|Euro
|10,0825
|10,1131
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8870
|11,9466
|% -0,27
|
|Frank
|9,2908
|9,3468
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2883
|2,2998
|% -0,30
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-3,49
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|1,93
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında