***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
02.03.2022 11:29
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2022 tarih E-12233903-305.01.01-17893 sayılı izin yazısı ile onaylanan Phillip Portföy Birinci Serbest Fonu'nun kuruluş izahnamesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006419
BIST
11:271.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.986
En Düşük
1.962
11:2714,0498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1542
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:2715,6575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1507
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:27875,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,59
|Açılış
|: 875,57
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ISGYO
|6,59
|163.379.309
|% 8,93
|
|PAPIL
|20,42
|9.810.457
|% 8,33
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|KONKA
|10,85
|91.897.375
|% 7,64
|
|YUNSA
|13,38
|9.719.417
|% 7,38
|
|KARYE
|15,61
|28.834.362
|% -9,66
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|DAGHL
|14,05
|1.129.667
|% -5,70
|
|KRDMD
|12,51
|1.630.318.779
|% 2,04
|
|EREGL
|33,64
|1.005.931.237
|% 1,39
|
|THYAO
|25,30
|991.942.641
|% 0,16
|
|ASELS
|23,62
|707.664.696
|% -1,58
|
|TUPRS
|199,30
|501.058.420
|% 3,21
|
|YKBNK
|3,66
|257.865.856
|% 0,83
|
|ODAS
|1,31
|35.153.927
|% 0,77
|
|HUNER
|2,73
|67.940.842
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,02
|45.297.435
|% 0,50
|
|ADESE
|0,69
|12.557.645
|% -1,43
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0374
|14,0498
|% 1,11
|
|Euro
|15,6091
|15,6575
|% 0,97
|
|Sterlin
|18,6329
|18,7264
|% 0,96
|
|Frank
|15,2305
|15,3223
|% 1,08
|
|Riyal
|3,7352
|3,7539
|% 1,20
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-10,52
|
|Altın Gr.
|877
|877
|8,44
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,51
|