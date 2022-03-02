***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2022 tarih E-12233903-305.01.01-17893 sayılı izin yazısı ile onaylanan Phillip Portföy Birinci Serbest Fonu'nun kuruluş izahnamesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006419BIST