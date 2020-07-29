***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
29.07.2020 22:45
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
2020/50
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
30.06.2020 sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864029
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1086
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05441,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,47
|Açılış
|: 441,34
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
444,38
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0353
|9,0806
|% 1,10
|
|Frank
|7,6095
|7,6553
|% 1,18
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|9,60
|
|Altın Gr.
|441
|442
|4,73
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.935
|39,10
|
|Tam
|2.980
|3.025
|46,90
|
|Yarım
|1.446
|1.472
|18,50
|
|Çeyrek
|725
|738
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|
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