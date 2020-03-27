***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI225.842Net Dönem Karı (Zararı)229.628NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-310.082Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-310.082İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.786Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.658FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-84.240Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 310.082FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 6.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)231.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)231.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ-229.555DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.287 0Diğer Varlıklar7 17.658TOPLAM VARLIKLAR19.945 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 13.872TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.872TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 6.073 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 -229.555Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)229.628Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 6.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 310.082ESAS FAALİYET GELİRLERİ310.082Saklama Ücretleri10 -2Denetim Ücretleri10 -9.500Danışmanlık Ücretleri10 -4.821Kurul Ücretleri10 -1Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -2.702Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -63.428ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)229.628NET DÖNEM KARI (ZARARI)229.628DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 229.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833022BIST