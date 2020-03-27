***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 22:00
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.842
Net Dönem Karı (Zararı)
229.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-310.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-310.082
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.786
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.658
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 310.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 6.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-229.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 0
Diğer Varlıklar
7 17.658
TOPLAM VARLIKLAR
19.945 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 13.872
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.872
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 6.073 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 -229.555
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
229.628
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 6.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 310.082
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
310.082
Saklama Ücretleri
10 -2
Denetim Ücretleri
10 -9.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.821
Kurul Ücretleri
10 -1
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -63.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
229.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
229.628
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 229.628
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833022
BIST