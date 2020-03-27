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***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.03.2020 22:00
GÜNCEL HABERLER



***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.200 -11.969
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.835 -15.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.148 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.148 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.365 3.680
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.693 17.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.058 -14.004
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.348 -11.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 16.148 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 7.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 7.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.200 -4.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.200 -4.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.000 11.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.800 7.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.800 7.000
Diğer Varlıklar
7 17.062 14.004
TOPLAM VARLIKLAR
19.862 21.004
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 19.377 17.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.377 17.684
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 485 3.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 3.320 11.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.835 -15.649
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 485 3.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 16.148
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.148
Saklama Ücretleri
10 -2 0
Denetim Ücretleri
10 -9.541 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.821 -9.146
Kurul Ücretleri
10 -1 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -51 -968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.567 -1.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.983 -15.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.835 -15.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.835 -15.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 -2.835 -15.649



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833023


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PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
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Frank 6,7567 6,7974 % 2,16  
Riyal 1,7133 1,7219 % 0,90  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.620 -9,83  
Altın Gr. 336 337 1,18  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,41 14,49 0,07  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,03  
B. Petrol 24,75 24,75 -1,59  
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