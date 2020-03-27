***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 22:00
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.200 -11.969
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.835 -15.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.148 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.148 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.365 3.680
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.693 17.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.058 -14.004
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.348 -11.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 16.148 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 7.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 7.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.200 -4.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.200 -4.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.000 11.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.800 7.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.800 7.000
Diğer Varlıklar
7 17.062 14.004
TOPLAM VARLIKLAR
19.862 21.004
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 19.377 17.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.377 17.684
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 485 3.320
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 3.320 11.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.835 -15.649
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 485 3.320
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 16.148
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.148
Saklama Ücretleri
10 -2 0
Denetim Ücretleri
10 -9.541 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.821 -9.146
Kurul Ücretleri
10 -1 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -51 -968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.567 -1.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.983 -15.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.835 -15.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.835 -15.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 -2.835 -15.649
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833023
BIST