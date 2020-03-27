***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.200 -11.969Net Dönem Karı (Zararı)-2.835 -15.649NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.148 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16.148 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.365 3.680Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.693 17.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.058 -14.004FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.348 -11.969Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 16.148 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 7.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 7.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.200 -4.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.200 -4.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.000 11.969DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.800 7.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.800 7.000Diğer Varlıklar7 17.062 14.004TOPLAM VARLIKLAR19.862 21.004YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 19.377 17.684TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)19.377 17.684TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 485 3.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 3.320 11.969Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-2.835 -15.649Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 7.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 485 3.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 16.148ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.148Saklama Ücretleri10 -2 0Denetim Ücretleri10 -9.541 -4.500Danışmanlık Ücretleri10 -4.821 -9.146Kurul Ücretleri10 -1 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -51 -968Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -4.567 -1.035ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.983 -15.649ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.835 -15.649NET DÖNEM KARI (ZARARI)-2.835 -15.649DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 -2.835 -15.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833023BIST