***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.194 -1.954Net Dönem Karı (Zararı)5.574 -13.399NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.550Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-24.550İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.768 11.445Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.710 15.434İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.058 -3.989FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-28.744 -1.954Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 24.550FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 7.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 7.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.194 5.046NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.194 5.046DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.000 1.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.806 7.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.806 7.000Diğer Varlıklar7 7.047 3.989TOPLAM VARLIKLAR9.853 10.989YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 8.724 15.434TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.724 15.434TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 1.129 -4.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 -4.445 1.954Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.574 -13.399Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 7.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.129 -4.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 24.550 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.550 0Saklama Ücretleri10 -12 0Denetim Ücretleri10 -9.538 -4.500Danışmanlık Ücretleri10 -4.821 -6.896Kurul Ücretleri10 -12 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -26 -968Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -4.567 -1.035ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.976 -13.399ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.574 -13.399NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.574 -13.399DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.574 -13.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833024BIST