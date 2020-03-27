***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 22:01
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.194 -1.954
Net Dönem Karı (Zararı)
5.574 -13.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.550
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.550
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.768 11.445
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.710 15.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.058 -3.989
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.744 -1.954
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 24.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 7.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 7.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.194 5.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.194 5.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.000 1.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.806 7.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.806 7.000
Diğer Varlıklar
7 7.047 3.989
TOPLAM VARLIKLAR
9.853 10.989
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 8.724 15.434
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.724 15.434
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 1.129 -4.445
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 -4.445 1.954
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.574 -13.399
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.129 -4.445
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 24.550 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.550 0
Saklama Ücretleri
10 -12 0
Denetim Ücretleri
10 -9.538 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.821 -6.896
Kurul Ücretleri
10 -12 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -26 -968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.567 -1.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.976 -13.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.574 -13.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.574 -13.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.574 -13.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833024
BIST