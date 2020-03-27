***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.060.403 -183.096.034Net Dönem Karı (Zararı)26.272.987 33.282.995NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-27.812.286 -2.714.618Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-27.812.286 -2.714.618İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-32.333.390 -216.379.029Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler117.053 -141.718Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.133.477 17.303.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-29.316.966 -233.540.836FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-33.872.689 -185.810.652Alınan Temettü14 150.310 1.457.861Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 27.661.976 1.256.757FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI637.499 130.311.372Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 637.499 131.413.593Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.102.221YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.422.904 -52.784.662Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9 5.417.423 52.803.929NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.481 19.267DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.267 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.786 19.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.786 19.267Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 5.367.993 5.454.855Finansal Varlıklar5 6.368.835 734.156Diğer Varlıklar5,6,7 251.145.640 227.493.544TOPLAM VARLIKLAR262.896.254 233.701.822YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8,9 72.391.401 70.107.455TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)72.391.401 70.107.455TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12 190.504.853 163.594.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12 163.594.367Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)26.272.987 32.180.774Katılma Payı İhraç Tutarı (+)637.499 131.413.593TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 190.504.853 163.594.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri14 150.310 834.399Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 25.540.934 73.016.030Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15 -4.806.056 -10.803.770Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14,15 27.661.976 1.256.757ESAS FAALİYET GELİRLERİ48.547.164 64.303.416Yönetim Ücretleri16,11 -2.601.213 -2.069.356Performans Ücretleri11 -13.736.222 -17.463.690Saklama Ücretleri11 -138.282 -95.570Denetim Ücretleri11 -17.781 -3.500Danışmanlık Ücretleri11 -371.242 -418.261Kurul Ücretleri11 -35.439 -29.968Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -646.029 -2.392.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -2.152.544 -6.470.042ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-19.698.752 -28.942.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.848.412 35.360.818FİNANSMAN GİDERLERİ (-)17 -2.575.425 -2.077.823NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.272.987 33.282.995DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12 26.272.987 33.282.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833030BIST