***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 22:30
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.060.403 -183.096.034
Net Dönem Karı (Zararı)
26.272.987 33.282.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.812.286 -2.714.618
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.812.286 -2.714.618
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.333.390 -216.379.029
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
117.053 -141.718
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.133.477 17.303.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.316.966 -233.540.836
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.872.689 -185.810.652
Alınan Temettü
14 150.310 1.457.861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 27.661.976 1.256.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
637.499 130.311.372
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 637.499 131.413.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.102.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.422.904 -52.784.662
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9 5.417.423 52.803.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.481 19.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.267 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.786 19.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.786 19.267
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.367.993 5.454.855
Finansal Varlıklar
5 6.368.835 734.156
Diğer Varlıklar
5,6,7 251.145.640 227.493.544
TOPLAM VARLIKLAR
262.896.254 233.701.822
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8,9 72.391.401 70.107.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.391.401 70.107.455
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12 190.504.853 163.594.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 163.594.367
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.272.987 32.180.774
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
637.499 131.413.593
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 190.504.853 163.594.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 150.310 834.399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 25.540.934 73.016.030
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 -4.806.056 -10.803.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14,15 27.661.976 1.256.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.547.164 64.303.416
Yönetim Ücretleri
16,11 -2.601.213 -2.069.356
Performans Ücretleri
11 -13.736.222 -17.463.690
Saklama Ücretleri
11 -138.282 -95.570
Denetim Ücretleri
11 -17.781 -3.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -371.242 -418.261
Kurul Ücretleri
11 -35.439 -29.968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -646.029 -2.392.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.152.544 -6.470.042
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.698.752 -28.942.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.848.412 35.360.818
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -2.575.425 -2.077.823
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.272.987 33.282.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 26.272.987 33.282.995
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833030
BIST