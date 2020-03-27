***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-774.780 -36.817.457Net Dönem Karı (Zararı)2.270.273 8.607.553NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.036.702 -664.461Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.036.702 -664.461İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.045.053 -49.468.031Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.677.540 201.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.367.513 -49.669.932FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.811.482 -41.524.939Alınan Temettü13 11.869 664.461Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.024.833 4.043.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI771.820 36.824.438Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 771.820 36.824.438YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.960 6.981NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.960 6.981DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.981 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.021 6.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.021 6.981Finansal Varlıklar5 2.646.279 3.477.318Diğer Varlıklar6,7 48.391.166 46.192.614TOPLAM VARLIKLAR51.041.466 49.676.913YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 2.567.382 4.244.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.567.382 4.244.922TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 48.474.084 45.431.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 45.431.991 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.270.273 8.607.553Katılma Payı İhraç Tutarı (+)771.820 36.824.438TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 48.474.084 45.431.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 11.869 664.461Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 2.266.009 14.208.331Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.024.833 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.302.711 14.872.792Yönetim Ücretleri15,10 -924.516 -564.655Performans Ücretleri10 -2.461.807 -4.024.833Saklama Ücretleri10 -51.521 -31.707Denetim Ücretleri10 -10.782 -6.500Danışmanlık Ücretleri10 -403.147 -276.684Kurul Ücretleri10 -9.349 -6.302Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -4.217 -538.080Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -167.099 -816.478ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.032.438 -6.265.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.270.273 8.607.553NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.270.273 8.607.553DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.270.273 8.607.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833032BIST