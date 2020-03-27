***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 22:31
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-774.780 -36.817.457
Net Dönem Karı (Zararı)
2.270.273 8.607.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.036.702 -664.461
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.036.702 -664.461
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.045.053 -49.468.031
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.677.540 201.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.367.513 -49.669.932
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.811.482 -41.524.939
Alınan Temettü
13 11.869 664.461
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.024.833 4.043.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
771.820 36.824.438
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 771.820 36.824.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.960 6.981
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.960 6.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.981 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.021 6.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.021 6.981
Finansal Varlıklar
5 2.646.279 3.477.318
Diğer Varlıklar
6,7 48.391.166 46.192.614
TOPLAM VARLIKLAR
51.041.466 49.676.913
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 2.567.382 4.244.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.567.382 4.244.922
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 48.474.084 45.431.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 45.431.991 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.270.273 8.607.553
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
771.820 36.824.438
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 48.474.084 45.431.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 11.869 664.461
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 2.266.009 14.208.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.024.833 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.302.711 14.872.792
Yönetim Ücretleri
15,10 -924.516 -564.655
Performans Ücretleri
10 -2.461.807 -4.024.833
Saklama Ücretleri
10 -51.521 -31.707
Denetim Ücretleri
10 -10.782 -6.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -403.147 -276.684
Kurul Ücretleri
10 -9.349 -6.302
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4.217 -538.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -167.099 -816.478
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.032.438 -6.265.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.270.273 8.607.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.270.273 8.607.553
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.270.273 8.607.553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833032
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