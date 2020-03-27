***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.960.911 -9.504.828Net Dönem Karı (Zararı)5.444.748 11.666.322NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.100.816 -383.652Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.100.816 -383.652İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.405.659 -21.171.150Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.372.468 3.158.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.033.191 -24.329.832FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.061.727 -9.888.480Alınan Temettü13 193.692 383.652Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 4.907.124 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.957.950 9.509.717Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 6.780.046 9.509.717Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.822.096 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.961 4.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.961 4.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.899 6.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.938 10.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.938 10.899Finansal Varlıklar5 14.686.546 12.771.267Diğer Varlıklar6,7 65.954.640 60.836.728TOPLAM VARLIKLAR80.649.124 73.618.894YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 3.771.575 5.144.043TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.771.575 5.144.043TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 76.877.549 68.474.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 68.474.851 47.298.812Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.444.748 11.666.322Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.780.046 9.509.717Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.822.096 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 76.877.549 68.474.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 193.692 383.652Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 6.268.739 17.118.363Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 4.907.124 1.467.613ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.369.555 18.969.628Yönetim Ücretleri15,10 -1.444.323 -1.250.246Performans Ücretleri10 -3.582.322 -4.907.122Saklama Ücretleri10 -79.293 -67.612Denetim Ücretleri10 -10.781 -9.075Danışmanlık Ücretleri10 -463.224 -687.181Kurul Ücretleri10 -14.843 -12.870Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -4.701 -50.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -325.320 -318.356ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.924.807 -7.303.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.444.748 11.666.322NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.444.748 11.666.322DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 5.444.748 11.666.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833035BIST