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***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.03.2020 22:32
GÜNCEL HABERLER



***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.960.911 -9.504.828
Net Dönem Karı (Zararı)
5.444.748 11.666.322
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.100.816 -383.652
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.100.816 -383.652
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.405.659 -21.171.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.372.468 3.158.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.033.191 -24.329.832
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.061.727 -9.888.480
Alınan Temettü
13 193.692 383.652
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 4.907.124 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.957.950 9.509.717
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 6.780.046 9.509.717
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.822.096 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.961 4.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.961 4.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.899 6.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.938 10.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.938 10.899
Finansal Varlıklar
5 14.686.546 12.771.267
Diğer Varlıklar
6,7 65.954.640 60.836.728
TOPLAM VARLIKLAR
80.649.124 73.618.894
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 3.771.575 5.144.043
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.771.575 5.144.043
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 76.877.549 68.474.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 68.474.851 47.298.812
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.444.748 11.666.322
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.780.046 9.509.717
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.822.096 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 76.877.549 68.474.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 193.692 383.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 6.268.739 17.118.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.907.124 1.467.613
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.369.555 18.969.628
Yönetim Ücretleri
15,10 -1.444.323 -1.250.246
Performans Ücretleri
10 -3.582.322 -4.907.122
Saklama Ücretleri
10 -79.293 -67.612
Denetim Ücretleri
10 -10.781 -9.075
Danışmanlık Ücretleri
10 -463.224 -687.181
Kurul Ücretleri
10 -14.843 -12.870
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4.701 -50.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -325.320 -318.356
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.924.807 -7.303.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.444.748 11.666.322
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.444.748 11.666.322
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 5.444.748 11.666.322



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833035


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,49 0,09  
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