***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5 -4.180Net Dönem Karı (Zararı)-1.091 7.009İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.086 -11.189Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.349 -9.288İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.263 -1.901FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5 -4.180FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5 -4.180NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5 -4.180DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.806 7.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.801 2.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.801 2.806Diğer Varlıklar7 8.310 7.047TOPLAM VARLIKLAR11.111 9.853YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 11.073 8.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.073 8.724TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 38 1.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 1.129 -4.445Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.091 5.574TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 38 1.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 2.499 18.750ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.499 18.750Saklama Ücretleri10 -2Denetim Ücretleri10 -381 -4.500Danışmanlık Ücretleri10 -1.887Kurul Ücretleri10 -12Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -2 -18Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.320 -7.209ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.590 -11.741ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.091 7.009NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.091 7.009DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.091 7.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863980BIST