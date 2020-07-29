***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 21:34
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5 -4.180
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.091 7.009
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.086 -11.189
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.349 -9.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.263 -1.901
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5 -4.180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5 -4.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5 -4.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.806 7.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.801 2.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.801 2.806
Diğer Varlıklar
7 8.310 7.047
TOPLAM VARLIKLAR
11.111 9.853
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 11.073 8.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.073 8.724
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 38 1.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.129 -4.445
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.091 5.574
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 38 1.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.499 18.750
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.499 18.750
Saklama Ücretleri
10 -2
Denetim Ücretleri
10 -381 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.887
Kurul Ücretleri
10 -12
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2 -18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.320 -7.209
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.590 -11.741
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.091 7.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.091 7.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.091 7.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863980
BIST