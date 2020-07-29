***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 225.841Net Dönem Karı (Zararı)-4.717 224.848İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.717 993Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.251 993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.534FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR0 225.841FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 6.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 6.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 231.841NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 231.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.287 -229.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.287 2.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.287 2.287Diğer Varlıklar7 19.192 17.658TOPLAM VARLIKLAR21.479 19.945YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 20.123 13.872TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.123 13.872TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 1.356 6.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 6.073 -229.555Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-4.717 229.628Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.356 6.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 2 293.582ESAS FAALİYET GELİRLERİ2 293.582Denetim Ücretleri10 -1.880Danışmanlık Ücretleri10 -1.887Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -2.702Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -952 -66.032ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.719 -68.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.717 224.848NET DÖNEM KARI (ZARARI)-4.717 224.848DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 -4.717 224.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863987BIST