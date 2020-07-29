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***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 21:39
GÜNCEL HABERLER



***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 225.841
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.717 224.848
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.717 993
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.251 993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.534
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
0 225.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 6.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 6.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 231.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 231.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.287 -229.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287 2.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 2.287
Diğer Varlıklar
7 19.192 17.658
TOPLAM VARLIKLAR
21.479 19.945
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 20.123 13.872
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.123 13.872
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 1.356 6.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 6.073 -229.555
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.717 229.628
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.356 6.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2 293.582
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2 293.582
Denetim Ücretleri
10 -1.880
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.887
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -952 -66.032
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.719 -68.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.717 224.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.717 224.848
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 -4.717 224.848



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863987


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KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0269 9,0722 % 1,01  
Frank 7,6049 7,6507 % 1,12  
Riyal 1,8542 1,8635 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.968 9,63  
Altın Gr. 441 441 4,36  
Cumhuriyet 2.892 2.934 38,70  
Tam 2.979 3.024 46,50  
Yarım 1.446 1.472 18,30  
Çeyrek 725 738 10,50  
Gümüş.Ons 24,16 24,21 -0,22  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,02  
B. Petrol 44,09 44,09 0,48  
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