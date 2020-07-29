***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 21:39
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 225.841
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.717 224.848
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.717 993
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.251 993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.534
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
0 225.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 6.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 6.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 231.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 231.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.287 -229.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287 2.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 2.287
Diğer Varlıklar
7 19.192 17.658
TOPLAM VARLIKLAR
21.479 19.945
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 20.123 13.872
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.123 13.872
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 1.356 6.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 6.073 -229.555
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.717 229.628
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.356 6.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2 293.582
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2 293.582
Denetim Ücretleri
10 -1.880
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.887
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -952 -66.032
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.719 -68.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.717 224.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.717 224.848
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 -4.717 224.848
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863987
BIST